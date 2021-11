Samantha De Grenet sperava che l’esperienza fatta alla corte di Alfonso Signorini nella Casa di Cinecittà lo scorso anno la rilanciasse nel mondo dello showbiz, così non è stato. La showgirl, conduttrice e modella 50enne lo confessa sulle pagine di Chi: “Dopo il GF Vip speravo di lavorare di più in tv”.

Non avrebbe rifiutato qualche occasione ghiotta. Samantha ammette rammaricata: “Pensavo che il rientro sarebbe stato più facile, invece la tv è cambiata, i reality hanno iniziato a sfornare nuovi personaggi dal niente e il curriculum di chi c’era da anni di colpo non valeva più. Ecco, sì, avrei voluto un’opportunità in più, ma va bene così”.

Sposata con Luca Barbato, mamma di Brando, che lo scorso 26 ottobre ha compiuto 16 anni, è felice di aver rinunciato ad alcune occasioni per stare accanto al suo piccolo uomo: “Non avrei mai rinunciato a me e alle mie priorità per una super carriera. C’è stato un periodo in cui lavoravo e facevo 5-6 programmi all’anno e ho voluto fare un figlio senza preoccuparmi delle ripercussioni sul lavoro”. Adesso le piacerebbe essere più presente sul piccolo schermo, ma senza sgomitare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2021.