Samantha De Grenet, appena uscita dal GF Vip, va letteralmente fuori di testa quando crede che il figlio sia finito in un giro di risse e prostituzione. La bella showgirl 50enne esplode: pensa che Brando sia vittima di ‘brutte compagnie. Si arrabbia moltissimo col 15enne e con il marito Luca Barbato: non sa di essere vittima di Le Iene, che con la complicità dei due le hanno giocato un brutto scherzo.

“Mamma è molto apprensiva, ci tiene sempre a sapere con chi si esce, dove si va… Diamole una lezione! Sicuramente se dovesse scoprire che frequento brutte compagnie, impazzirebbe. Io le avevo del parlato del Brasiliano…”, dice il figlio della De Grenet a Nicolò De Devitiis.

VIDEO

Il Brasiliano è Massimiliano Minnocci, diventato un personaggio virale nel 2018 per un filmato che lo riprende in uno scontro con la Polizia. Ora è un influencer, seguito da tantissimi ragazzini: dispensa consigli di vita.

Tutto inizia il 28 febbraio, Samantha è appena stata eliminata dal GF Vip, tornata a casa arriva una telefonata dalla social media manager e amica Arianna che le dice di aver visto in una storia in cui è stata taggata dal Brasiliano, Minnocci è con il figlio. La De Grenet chiede a Brando che le conferma di essere entrato in contatto con l’uomo mentre lei era al reality. Non è contenta, anzi…

Terminata la chiamata vuole saperne di più. Il figlio ha dato al Brasiliano un orecchino che Samantha si è fatta fare con la B di Brando e ha deciso di sponsorizzare con lui l’accessorio. “Papà, te lo avevo pure accennato”, dice il ragazzo. Sam si scaglia subito contro Luca Barbato: “Sei impazzito? Ma che caz*o stai a fa’?’. Il marito si giustifica: “Ma non c’è nulla di male…”. La showgirl è arrabbiatissima.

Poco dopo vede le storie social incriminate in cui il Brasiliano insieme a Brando fa pubblicità al suo orecchino: l’uomo sottolinea che Samantha l’ha fatto proprio per lui, con la sua iniziale. E’ fuori di sé… “Mamma è un personaggio che tra i ragazzi di Roma va molto”, le ribatte il ragazzino. “Non me ne frega un caz*o! Il problema è che fino a quando stai in questa casa io voglio sapere dove vai, con chi vai, chi frequenti…”. “Io a papà l’avevo detto”, controbatte Brando. La De Grenet è una furia.

Samantha spiega a Brando che il Brasiliano non è la compagnia ideale per lui, il figlio prova a minimizzare, ma lei non ci sta: “Ora lo chiami e dici che la collaborazione finisce qui”. Il 15enne esegue e riferisce a Minnocci, che però chiede di parlare con la De Grenet.

L’uomo cerca di convincere la mora, alla fine però Sam si tranquillizza: è riuscita a stoppare la cosa. Peccato che Brando non sia contento, all’amico ci tiene. “Ha 41 anni, tu 15…”, gli sottolinea la madre. “L’amicizia non ha età”, controbatte. Nonostante i contrasti la serata finisce e ogni cosa pare essersi messa a posto.

Peccato che non sia così. La settimana dopo, al rientro da Milano, Samantha viene avvertita al telefono dal marito: Brando è stato visto in un bar col Brasiliano. Il ragazzino non risponde al telefono, De Grenet impazzisce, litiga con Barbato poi va nel bar, trova Minnocci, il figlio non c’è, ma discute fortemente con il 41enne.

Il Brasiliano gli rivela che il figlio è stato protagonista di risse, ha avuto rapporti sessuali con alcune e ha guidato la macchina. Samantha è sconvolta e lo minaccia: “Me te magno, ti denuncio”.

La De Grenet esce, richiama Barbato e gli racconta tutto, poi finalmente riesce di parlare col figlio, gli dice di aspettarla a casa. E’ fuori di senno: appena arriva ci discute fortemente, poi lo schiaffeggia. “Ho un figlio coglio*e, sei un grandissimo coglio*e”, dice. Gli da un calcio. Tutto si complica quando arriva il Brasiliano che scappa dalla polizia, lei vuole cacciarlo, poi scopre che è tutta una burla: “Andatevene a ‘ffancu*o!”, conclude, tirando un sospiro di sollievo. L’incubo è finito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2021.