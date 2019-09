Samantha De Grenet e Luca Barbato sono innamoratissimi a quattro anni del secondo matrimonio. La coppia si era sposata nel 2005, ma dopo qualche anno sembrava che le cose non funzionassero più e i due avevano deciso di separarsi. Poi però c’è stato il lieto fine: il ritorno di fiamma che ha portato la showgirl e l’imprenditore a dirsi nuovamente ‘sì’ nel 2015, proprio nel mese di settembre.

Eccoli l’altra sera a Roma per l’inaugurazione di un ristorante. Davanti ai fotografi sono apparsi felici e sorridenti. Mano nella mano, per loro la reunion sentimentale non è stata affatto una minestra riscaldata, anzi. Oggi sembrano più innamorati di qualche anno fa. La 48enne romana, che insieme a Barbato ha anche un figlio, Brando, che oggi ha 13 anni, per la serata ha scelto un look molto semplice. Camicia bianca e jeans a zampa, Samantha è apparsa però bellissima come sempre.

Scritto da: la Redazione il 27/9/2019.