Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini fuori controllo: frasi choc contro la Orlando e Rosalinda

Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini sono fuori controllo al GF Vip. La showgirl e l’ex tronista nei loro scontri esagerano con le parole. Pronunciano frasi choc. La bella 50enne esplode contro Stefania Orlando. La 31enne fa lo stesso con Rosalinda Cannavò. Le loro affermazioni scatenano un putiferio: il popolo del web chiede la squalifica. Nuove arrivate, dovrebbero essere le più equilibrate, invece risultano più fragili di chi è rinchiuso nella Casa dallo scorso settembre.

Sono state fuori a lungo, hanno compreso i meccanismi del reality show già prima di varcare la porta rossa, entrate in corsa da concorrenti, la De Grenet e la Lorenzini sanno che in questa edizione il cartellino rosso è stato tirato fuori molto facilmente: la lista dei famosi espulsi dal gioco è già lunga. Eppure non arginano i loro malumori. Basta una scintilla e si lasciano stranamente andare: inopportune, eccessive, feroci.

Sonia si era avvicinata all’attrice, ma la nomination di Rosalinda durante il serale l’ha fatta ricredere su di lei. Le conseguenze sono inevitabili. ”Hai fatto la finta tonta, mi hai messo la pulce nell'orecchio e poi me l'hai messo in quel posto! Sei una gran furba! Adesso tutto ha senso", le grida durante uno scontro furibondo in stanza arancione. Di seguito si sfoga da sola: ”Ho legato con poche persone e guarda te questa c*gna st*onza, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi', ma va…falsa! Falsa! Vipera!". E ancora: "Vaffan*ulo, gliele faccio cadere tutte le maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro". Poi confrontandosi con Cecilia Capriotti dice: "Le persone che fanno i giochetti così subdoli no…ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine".

Sui social esplode la rivolta e l’hashtag #fuorisonia diventa virale. Accade lo stesso con Samantha. Dopo la litigata con Stefania e lo sfogo con gli altri inquilini in cui le dà della ‘psicopatica’, la showgirl parlando proprio con Sonia pronuncia parole pesantissime. “Io la uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido, non me ne frega un caz*o”, sottolinea.

Tutto succede perché nel pomeriggio una ragazza, fuori dalla Casa, urla avvisando la Orlando di quel che era accaduto. Tommaso Zorzi aggiunge: “Beh, a me ieri ha detto ‘la tua amica è una pazza’. Le vuoi parlare?”. Stefy replica: “Zero assoluto”. Poi però chiede spiegazioni a Samantha: “Che insegnamento dai a casa a tuo figlio?”.

“Ti lamenti per psicopatica? E invece dire a una persona che è entrata a gamba tesa non è un’offesa?”, replica la mora. “No, è un’opinione, psicopatica è un’offesa. Non coinvolgere gli altri, non chiedere a loro mettendoli in difficoltà. Stavamo parlando e ti sei alzata e te ne sei andata perché non reggi il discorso”, ribatte la bionda. La De Grenet sottolinea inviperita: “Oh poverina, con te non reggo il discorso? Amore, ma vai…”. Stefania però non molla: “Abbassa la cresta perché è troppo alzata. Io sono sempre stata una persona educata, tu no evidentemente perché vai in giro a dire che sono una psicopatica”.

“Oh ti offendi perché ho detto al tuo amico Tommaso che sei pazza? Beh allora c’hai dei problemi, nella vita succedono delle cose più gravi. E’ una cosa che si può dire tra amiche. Se ti ho detto psicopatica? Onestamente non ricordo, non so se l’ho detto”, prosegue Samantha. “Ah non ricordi. Siamo andati d’accordo finora e arrivi tu a offendere”, risponde ancora la Orlando. “Eh beh, hai visto? Sono arrivata io a destabilizzarti un po’”, dice Sammy, ma Stefania: “Non mi destabilizzi per niente, mi hai dato solo un po’ di sale, non sei stata carina. E continui pure a offendere. Non reggi la discussione, se non hai ragione ti alzi e te ne vai! Pensa che sei anche una madre, pensa a tuo figlio che ti sente darmi della psicopatica”.

La De Grenet è un fiume in piena e si sfoga con Sonia: “Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo che insegnamenti dai a tuo figlio, oh, ma io ti uccido. Oh cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un caz*o, non me ne frega un caz*o, non me ne frega un caz*o. Le avrei messo le mani addosso, le sarei saltata al collo! Ci sono degli argomenti che non puoi toccare. Sono la persona più buona del mondo, ma divento la più cattiva se tocchi la mia famiglia”.

Le due poi firmano una tregua. La Orlando chiede scusa alla De Grenet per il riferimento al figlio, ma sottolinea: “Questo non cancella quello che penso e detto”. La violenza verbale di Samantha De Grenet indigna Twitter. In poche ore l’hashtag #fuorisamantha è subito in tendenza.

