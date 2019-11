Se per qualcuno lavorare come insegnante a ‘Ballando con le Stelle’ è un rischio per la propria relazione sentimentale (vedi quanto successo a Veera Kinnunen e Stefano Oradei), c’è qualcun altro che pur vestendo i panni di ballerino professionista nel programma di Raiuno riesce senza difficoltà a evitare coinvolgimenti passionali con i propri allievi e a non far naufragare il proprio rapporto amoroso. E’ questo il caso di Samuel Peron, ormai storico volto del programma dal sabato sera di Raiuno, che è legato alla compagna Tania Bambaci da quasi sette anni.

Eccoli qualche sera all’evento ‘V.I.P. Very Important Party’ a Villa Aurelia a Roma, durante il quale è stato festeggiato anche il compleanno della Wedding & Event Planner Erika Morgera, una delle più famose e richieste della Capitale. Samuel, 39, e Tania, 29, hanno attirato l’attenzione dei tanti ospiti esibendosi in un passionale ballo di coppia, immortalato anche dai fotografi.

E sembra che tra qualche mese il ballerino e l’attrice potrebbero mettere anche la fede al dito. “E’ il momento di compiere il grande passo. Dovrò farlo, purtroppo. Altrimenti Tania non mi darà un figlio. Anche se per me, rispetto al matrimonio, è più importante pensare al primo dei tre eredi che vorrei”, ha spiegato recentemente Samuel al settimanale Nuovo. E proprio a marzo del prossimo anno ci sarà il loro anniversario di fidanzamento, il settimo. “Se tutto va bene, in quel periodo lei e io penseremo alle nozze”, ha aggiunto.

E chissà che a organizzare la festa che seguirà la cerimonia di nozze non sarà proprio la wedding planner Erika Morgera. Sarebbe certamente un modo per assicurarsi un evento di quelli che non si possono dimenticare tanto facilmente.

Scritto da: la Redazione il 19/11/2019.