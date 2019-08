Sul tappeto rosso dell’inaugurazione del Festival di Venezia 2019 c’era anche lei, Sandra Milo. L’attrice a 89 anni non si è però presentata da sola davanti ai fotografi: al suo fianco c’era il compagno Alessandro Rorato, che di anni ne ha 49, ovvero ben 37 meno di lei.

Non è chiaro se i due si considerino esattamente “fidanzati” ufficialmente. Quando Novella2000 ha chiesto ad Alessandro se si definirebbe in questo modo, lui ha risposto: “Questo dovreste chiederlo a lei”. Come a dire, fosse per lui la risposta sarebbe affermativa. Sulla differenza d’età ha invece commentato: “Sandra ha la freschezza di una giovane donna”.

