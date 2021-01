Sandra Milo, 87 anni, presenta il fidanzato di 38 anni più giovane: ecco chi è

Sandra Milo, 87 anni, presenta il fidanzato di 38 anni più giovane di lei. Ospite a Live - Non è la D’Urso parla del suo amore, Alessandro Rorato, 49 anni, in collegamento da casa perché positivo al Covid.

L’attrice ha ritrovato la felicità grazie all’imprenditore che lavora nel settore della ristorazione e del catering e che abita in Veneto ed è “un grandissimo lavoratore”, parola della bionda. “A marzo faccio 88 anni. Sono felice di essere stata invitata a parlare di questa storia, perché è una storia molto bella, che consiglio a tutti. Soprattutto in questo periodo difficile”, esordisce ‘Sandrocchia’.

Poi spiega: ”Lui è più affettuoso di me ci chiamiamo per nome ma anche con nomi come amore, tesoro, lui è più dolce e sensibile: sono fortunata ad averlo conosciuto. Non è una storia come le altre, non c'è intimità né rapporti fisici, non c'è quell'aspetto lì perché non ho l'età e non me la sento. Charlie Chaplin faceva i figli a 80 anni…ma è bello così”.

Rorato le ha già regalato l’anello: “Non l'ho portato perché Alessandro dice che faccio troppo sfoggio e non è elegante. L'ho messo in banca. Non ci siamo dati nemmeno un bacio. L'amore spirituale, platonico esiste da sempre. Sono forme d'amore meravigliose, di complicità”.

Sandra non ha paura di sottoporre la sua relazione ai giudizi degli ‘sferati’. Costantino Della Gherardesca la mette in guardia: l’uomo per lui si starebbe approfittando di lei e della sua notorietà. La Milo non la pensa così: è convinta della buona fede di Alessandro. "Sono buona ma anche intelligente. Io so chi è Alessandro e lo amo per quello che è: è una persona bellissima, con sentimenti meravigliosi”, dice convinta.

"Ci siamo incontrati a Venezia. Eravamo a una cena, lui era molto carino, riservato, molto gentile e presente con me. Mi ha colpito il suo affetto, un cavaliere d'altri tempi, il sogno di noi donne. Poi l'ho rivisto per il mio compleanno e mi ha portato un regalo bellissimo. Sembrava un libro, in realtà si apriva e si illuminava tutto. Lui ha idee molto fini, ricercate, mi ha conquistato”, racconta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.