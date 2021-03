Sandra Milo: 'Ragazzi palestrati mi fanno proposte indecenti’

Sandra Milo riceve proposte indecenti sul social. E non da parte di coetanei: l’attrice 87enne viene inondata di messaggi piccanti da parte di ragazzi “giovani, belli e palestrati”. A raccontarlo è stata lei ospite del programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora’. “Sui social ho un sacco di pretendenti, che mi scrivono di tutto”, ha fatto sapere.

“La maggior parte delle proposte che non posso ripetere, perché sono davvero osé, delle proposte sessuali molto concrete”, ha poi aggiunto. “Qualcuno parla d'amore ma la maggior parte parlano di sesso, vorrebbero incontrarmi”, ha proseguito.

Sandra ha sottolineato come queste proposte arrivino soprattutto da giovani e giovanissimi, ragazzi belli che si propongono per incontri bollenti. “Sono tutti bei ragazzi, palestrati, mi mandano le loro foto. Anche in mutande. E qualcuno anche senza”, ha affermato. “Alcuni li ho dovuti bloccare, erano troppo indecorosi”, ha però continuato. Lei ovviamente rifiuta o non risponde, ma la faccenda non le crea affatto problemi: “No, non me ne importa niente”.

Qualcuno sospetta che queste “proposte indecenti” possano arrivare da ragazzi interessati ad avere visibilità attraverso la notorietà di Sandra…

Scritto da: la Redazione il 3/3/2021.