Sanremo 2020: Amadeus presenta il festival con le sue super donne accanto

E’ tutto pronto per Sanremo 2020. Amadeus presenta il suo festival e si mette in posa davanti ai fotografi con alcune delle super donne che ha scelto e che saliranno insieme a lui sul palco dell’Ariston. Nella città dei fiori il conduttore e direttore artistico della kermesse si lascia immortalare accanto ad Antonella Clerici, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, e le due conduttrici del Tg1, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Va in scena la prima conferenza stampa e i media sono tutti lì.

Ci sono solo cinque delle signore che saranno a Sanremo 2020. Look assai chic per tutti e sorrisi radiosi. Diletta Leotta, conduttrice sportiva, ruba l’occhio con il suo outfit, ma anche Francesca Sofia Novello non scherza con l’abitino corto color panna e il soprabito in tono con gli stivali. La 28enne e la 25enne sono tra le più attese, grazie anche alla folta schiera di follower che popola i loro profili social.

Le alte protagoniste del Festival di Sanremo 2020 saranno Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Sabrina Salerno, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu e, ancora in forse però, Monica Bellucci. Nella serata finale la sorpresa più grande: ci sarà Mara Venier. “Ho voluto una donna molto amata”, commenta Amadeus.

Il presentatore dopo il photocall spiega alla stampa perché le dieci donne sul palco dell’Ariston più Mara Venier: “Perché solo due donne con me? Siamo alla settantesima edizione, ci possono essere tante donne che raccontano tante storie diverse. Perché solo due? Ho invitato amiche, persone che stimo e che mi incuriosiscono”.

Il festival manda in fibrillazione, ma ecco svelate le varie serate, in cui presenze fisse saranno Tiziano Ferro e Fiorello, che così fa davvero un grande regalo all’amico. La prima puntata, quella del 4 febbraio, Amadeus sarà sul palco con la Jebreal e la Leotta, ospiti saranno Salmo, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone. Mercoledì 5, invece saranno protagoniste le telegiornaliste del Tg1, Sabrina Salerno e forse la Bellucci.

Giovedì 6 febbraio serata speciale, con le canzoni della storia del festival: a condurre con Amadeus ci saranno Alketa Vejsiu, Georgina Rodriguez. Ospiti Mika e Roberto Benigni. Venerdì 7, durante la serata delle semifinali dei Giovani e a seguire la finalissima, saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello all’Ariston. Ospiti Dua Lipa e Johnny Dorelli. Sabato, per la finale, ci sarà Mara Venier, torneranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno, e Francesca Sofia Novello, ospiti Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Christian De Sica più altre sorprese.

Al Bano e Romina? Hanno un inedito che potrebbero cantare insieme scritto da Cristiano Malgioglio. "Appartiene a quelle trattative in corso di cui ho parlato", precisa subito Amadeus.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2020.