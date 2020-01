Sanremo 2020 scalda i motori. Amadeus annuncia tutti i Big in gara, che non saranno più 22, come nei precedenti festival, ma 24. In gara alla kermesse ci saranno a sorpresa anche Rita Pavone e Tosca.

Amadeus fa le cose in grande per il ‘suo’ festival dal 4 all’8 febbraio. “Stasera presenteremo i 24 cantanti in gara”, svela. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, in collegamento in diretta con il Tg1 per l'anteprima dei "Soliti Ignoti - Il Ritorno" Speciale Lotteria Italia, conferma le voci già circolate nelle ultime ore sull'allargamento del numero dei cantanti Big in gara da 22 a 24 e lascia tutti a bocca aperta.

A Sanremo 2020 i Big che si sfideranno all’Ariston fanno già sognare i fan. Ci saranno Achille Lauro, con “Me ne frego”, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan che canteranno “Sincero”, Diodato. Anche Elettra Lamborghini canterà al festival.

E ancora: Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Junior Cally, Le Vibrazioni.

Spazio pure per Levante, Marco Masini, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, figlio d’arte, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nuclerai, Rancore, Riki, all'anagrafe Riccardo Marcuzzo, Raphael Gualazzi, Rita Pavone e Tosca.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2020.