Sanremo 2020 tutte le donne del festival, da Diletta Leotta a Georgina Rodriguez...

Sanremo 2020 sarà un festival pop dedicato alle donne, proprio come aveva detto sarebbe stato il suo conduttore e direttore artistico, Amadeus. Il presentatore per la 70esima edizione della kermesse canora ha fatto le cose in grande: oltre ai 24 Big della canzone italiana, già ufficializzati, ha voluto che ad affiancarlo sul palco dell’Ariston ci fossero ben dieci donne, portatrici di un preciso messaggio ogni serata. E i nomi delle belle, svelati da Tv Sorrisi e Canzoni, promettono faville.

Le donne di Sanremo 2020 fanno già sognare. Al festival ci sarà Diletta Leotta, notissima conduttrice sportiva, volto di Dazn, già sul palco dell’Ariston nel 2017 con Carlo Conti da ospite. La bionda 28enne è attesissima e ha tutti i riflettori puntati contro, anche di chi non smette mai di criticare.

Amadeus ha fortemente voluto con sé la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, modella e mamma 25enne di uno dei figli del calciatore, attaccante della Juventus. Spazio pure per la fidanzata di Valentino Rossi, modella da mille e una notte, Francesca Sofia Novello, 25 anni, molto conosciuta anche sul web.

Dopo tante polemiche, confermata pure la partecipazione di Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana. La 46enne alla fine calcherà il palco. Spazio anche ad Antonella Clerici. La bionda 57enne affiancò Paolo Bonolis a Sanremo nel 2005 e condusse il festival nel 2010.

A sorpresa all’Ariston, dopo quasi trent’anni dal suo duetto con Jo Squillo, ci sarà anche Sabrina Salerno. La 51enne mostrerà a tutti la sua magnifica forma e le sue curve, per nulla sfiorite.

Amadeus ha chiamato due volti dell’informazione per la kermesse: Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, entrambe conduttrici del Tg1.

La sorpresa più grande il presentatore l’ha fatta all’amica Mara Venier. La signora della domenica, 69enne condurrà insieme a lui la serata finale del festival, quella di sabato. Amadeus le ha ufficialmente chiesto di farlo intervenendo ieri da ospite alla prima puntata di "Chiamate Mara 3131", il programma radiofonico della ‘zia’ su Radio2. “Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala - le ha detto - Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila”. La Venier ha accettato con gioia : “Senza tacchi, ma ci sarò. Sono onorata!”.

Ancora top secret l’ultimo nome della lista. Si era parlato di Elisabetta Gregoraci, ma pare proprio che l’ex moglie di Flavio Briatore 39enne condurrà con Nicola Savino il DopoFestival, dal titolo L’AltroFestival, in diretta su Raiplay.

