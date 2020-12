Sanremo 2021 prende forma. Amadeus ha annunciato i nomi dei 26 Big in gara, durante la finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai Uno, il conduttore e direttore artistico della popolare kermesse musicale, ha rivelato finalmente gli artisti scelti per il suo secondo festival.

Sanremo 2021 prenderà il via il 2 marzo e si concluderà sabato 6. Dopo le indiscrezioni e le ipotesi arriva la certezza sui 26 nomi dei Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Il primo a essere ufficializzato da Amadeus è stato Francesco Renga, cantautore bresciano, ex marito di Ambra Angiolini, ormai quasi un habitué con sette partecipazioni e una vittoria nel 2005 con “Angelo”. Porterà il brano “Quando trovo te”.

Ci sarà il duo milanese indie-rap, i Coma_Cose formato dalla coppia Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte California. Il loro brano sanremese si intitola “Fiamme negli occhi”. Anche Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultimo Amici, si regala Sanremo, debutterà con “Cuore amaro”. Sempre dalla ‘scuderia’ di Maria De Filippi, in gara pure Irama con la canzone “La genesi del tuo colore”.

Prima volta al Festival per Fulminacci. Filippo Uttinacci è romano, classe 1997. “Santa Marinella” è il titolo del brano che ha scelto di portare. Prima volta pure per Madame, giovanissima rapper vicentina 18enne, nome d’arte di Francesca Galeano. Partecipa a Sanremo con “Voce”.

A Sanremo 2021 debutterà Willie Peyote, torinese classe 1985, Guglielmo Bruno all’anagrafe: canterà “Mai dire mai (La locura)”. In grande spolvero, torna Orietta Berti, dodicesima volta a Sanremo. La cantante 77enne si esibirà con “Quando ti sei innamorato”.

Torna a Sanremo Ermal Meta, vincitore con Fabrizio Moro nel 2018: canterà “Un milione di cose da dirti"; ci sarà Fasma, rapper 24enne, che presenterà il brano “Parlami”. Arisa, già due vittorie a Sanremo (una fra i giovani e una fra i big) ci riprova con “Potevi fare di più”. Giò Evan alla kermesse, invece, presenterà “Arnica”.

A Sanremo 2021 arriveranno anche gli amatissimi Maneskin, secondi classificati a X Factor 2017, con “Zitti e buoni”. Malika Ayane, quattro festival all’attivo, canterà “Ti piaci così”. Tra i prescelti, Aiello con “Ora”, Max Gazzè con “Il farmacista”, Ghemon con “Momento perfetto”, Il rappresentante di lista con “Amare”.

Spazio pure a Noemi che porterà il brano “Glicine”, Random con “Torno da te”, Colapesce & Dimartino con “Musica leggerissima”. Gradito ritorno quello di Annalisa, che porterà “Dieci”. Ci sarà Bugo con “E invece sì”, ci saranno Lo stato sociale, con la loro “Combat pop”, Extraliscio & Davide Toffolo con “Bianca luce nera”. Dulcis in fundo, a Sanremo 2021 debutterà anche Fedez, in coppia con Francesca Michelin, con “Chiamami per nome”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2020.