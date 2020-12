Sanremo 2021: Elodie e Achille Lauro 'valletti' al festival

Sanremo 2021 prende forma. Dopo l’annuncio dei 26 Big in gara Amadeus svela le sue carte. Il presentatore e direttore artistico rivela chi sarà con lui sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo prossimo. Saranno Elodie e Achille Lauro a fargli compagnia, ‘valletti’ insoliti, lo affiancheranno con due ruoli diversi ma ugualmente importanti. Non saranno i soli, il conduttore si sbilancia e aggiunge: '"Ci sarà anche Ibrahimovic".

Elodie e Achille Lauro non bisseranno l’esperienza fatta nel 2020, quando parteciparono a Sanremo da cantanti in gara. Stavolta Amadeus li vuole co-conduttori. "Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri”, spiega il vulcanico 58enne a margine della conferenza stampa di presentazione dello show di fine 2020 L'anno che verrà che lo vedrà sempre al timone.

Amadeus fa intendere che, proprio come nella scorsa edizione, anche per Sanremo 2021 sceglierà alcune donne durante la conduzione delle diverse serate. Nei prossimi giorni si attendono altre novità succose a riguardo. Una di queste sarà Elodie, che proprio all’Ariston ha trovato la sua consacrazione con “Andromeda”, risultando la donna più seguita della musica italiana nel 2020.

Lauro aveva stupito il pubblico con le sue trasformazioni.cantando “Me ne frego”. Al centro dello spettacolo sempre, incuriosisce e meraviglia, anche con i suoi eccessi.

Capitolo a parte merita Zatlan Ibrahimovic. Affascinante, calciatore immenso, pure lui è stato assoltato per il festival. "Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo", sottolinea Amadeus gongolante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2020.