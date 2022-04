Santiago De Martino compie 9 anni, festa a tema per il figlio di Belen e Stefano: foto

Santiago De Martino celebra il compleanno con un mega party, organizzato da mamma e papà a Milano. Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per i 9 anni, compiuti sabato 9 aprile, si gode insieme ai suoi piccoli amici la sua festa a tema a Milano: salta su tappeti elastici e si arrampica su dei materassi, è scatenato più del solito.

“Auguri figlio mio”, sottolinea Belen sotto una storia su Instagram in cui mostra l'invito alla festa di Santi. Sul biglietto c’è scritto: "Tanti amici e tanti momenti felici in questo giorno speciale: Buon compleanno”. E’ orgogliosissima del suo primogenito, mostrato da sempre sui social, come accade pure per Luna Marì, avuta dall’argentina 37enne lo scorso 12 luglio dall’ex Antonino Spinalbese.

Il piccolo, euforico, ha scelto per il suo party il tema Fortnite, il gioco online più amato dagli adolescenti in cui si combatte e si cerca di prevalere su tutti. Con l’elmetto in testa Santiago assapora ogni istante del pomeriggio in cui tutti sono lì per lui.

Assenti il caro nonno Gustavo e lo zia Jeremias: il 62enne e il 33enne sono in Honduras, impegnati con l’Isola dei Famosi. Nonostante giochino per trionfare al reality, spera in cuor suo che tornino presto. Santi con loro ha un rapporto davvero speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/4/2022.