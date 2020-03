Santiago De Martino, inglese perfetto a 6 anni: il piccolo l'orgoglio di mamma Belen

Santiago De Martino parla un inglese perfetto a 6 anni. Il piccolo è l’orgoglio di mamma Belen che nelle sue IG Stories lo mostra mentre si intrattiene in una lunga conversazione in lingua straniera senza alcun problema. La showgirl lo chiama “il mio piccolo genio”.

A settembre ha iniziato a frequentare l'American School of Milan, un istituto internazionale privato dove l'istruzione è suddivisa in quattro livelli: Lower elementary, Upper elementary, Middle school, High school. Santiago De Martino ha imparato in fretta a parlare un inglese perfetto.

La scuola americana costa cara: la retta parte dai 10.200 euro per arrivare a 19.500 euro se a pagare sono persone fisiche. Addirittura sale se a pagare sono aziende, ma a quanto pare sono soldi ben spesi. Il risultato è sorprendente.

In pochi mesi Santiago De Martino ha acquisito una padronanza dell’inglese americano stupefacente. I bambini, del resto, come piccole spugne, assorbono con grande velocità gli insegnamenti e imparano a una velocità doppia rispetto agli adulti. Santi è uno spettacolo mentre parla in inglese di Siri, l'assistente digitale sviluppato da Apple presente nei suoi dispostitivi elettronici. Replica all'insegnante che gli fa alcune domande: "Ogni volta che dico ciao, lui mi dice come va?"; "Quando gli ho chiesto: 'Siri puoi trasformati in un ragazzo?', mi ha detto: 'Non posso rispondere a questa domanda’... A volte Siri a volte diventa un ragazzo...".

Nonostante abbia meno di 7 anni, che compirà il prossimo aprile, Santi pare un vero ometto con tanto di occhiali e faccine teneramente buffe.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2020.