Santiago De Martino, il figlio di Belen e Stefano è rimasto a Milano con Jeremias Rodriguez

Santiago De Martino non è volato via con mamma e papà. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono ogni istante della loro vacanza romantica alle Maldive. Il figlio è rimasto a Milano. E’ lo zio Jeremias Rosriguez a scarrozzarlo in giro per la città e a condividere con lui tanti momenti belli e divertenti. Ma non solo. Il bambino si prepara ad Halloween a casa con i nonni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez.

Jeremias Rodriguez dedica gran parte della giornata a Santiago. Con il nipotino, di cui si è persino tatuato il nome, c’è sempre stato un feeling speciale. Il 30enne ora, poi, dovrebbe essere single. Il condizionale, però, è d’obbligo.

VIDEO

Con Soleil Sorgè in molti danno per certa la rottura, anche se i due finora non hanno mai confermato. La bionda è in partenza per Pechino Express da concorrente. Il fratello di Belen non dice molto sul crack, ma ai tanti gossip dei giornali nei giorni scorsi sul social ha replicato seccamente etichettandoli come “cazza*e”. Quale sarà la verità?

Zio Jeremias si prende cura di Santi, meglio non pensare troppo al momento alle questioni di cuore. Porta il bimbo di 6 anni sulle spalle in cetro con il Duomo a fare da sfondo.

Santiago De Martino, poi, a casa addobba il salone insieme ai nonni: il suo sarà un Halloween spaventosamente divertente e, molto probabilmente, ci saranno anche la mamma e il papà, che presto torneranno da lui abbronzati, sereni e innamorati più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2019.