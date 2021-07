Santiago De Martino: il primo incontro con la sorellina è tenerissimo

E’ davvero tenera l’immagine di Santiago De Martino con la sorellina Luna Marì in braccio. Il primogenito di Belen Rodriguez, frutto dell’amore con l’ex marito Stefano De Martino, ha potuto finalmente conoscere la neonata, venuta al mondo nella notte tra domenica e lunedì. La showgirl è infatti tornata a casa dopo aver trascorso quasi tre giorni in clinica. Rientrata nel suo appartamento di Milano, la 36enne ha condiviso sul social una tenerissima clip in cui si vede il bambino di 8 anni che, seduto sul divano, tiene in braccio la sorella.

Al loro rientro a casa Belen e il compagno Antonino Spinalbese, 26 anni, hanno trovato ad accoglierli anche altri allestimenti ed un piccolo rinfresco per festeggiare la nascita della sua prima femminuccia. Ci sono anche alcuni abitini già pronti per la bimba.

Quando lo scorso anno aveva annunciato di essere incinta di Antonino, appena qualche mese dopo averlo conosciuto, la Rodriguez aveva anche rivelato di aver già avuto un aborto spontaneo poco prima.

Scritto da: la Redazione il 14/7/2021.