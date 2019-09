Santiago De Martino a 6 anni ha fatto nei giorni scorsi il suo debutto alle elementari. Per lui i genitori, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, hanno scelto la scuola americana dove andrebbero i figli di altri vip. Un prestigioso istituto privato che avrebbe una retta piuttosto salata.

L’America School of Milan è una scuola americana in cui l’istruzione è suddivisa in quattro livelli: Lower elementary, Upper elementary, Middle school, High school. Per poterlo frequentare, a seconda dell’età del bambino, le mamme e i papà devono sborsare a quanto pare un bel po’ di soldi. La retta andrebbe dai 10mila 200 euro ai 19mila 500 euro per persone fisiche. Se la retta fosse a carico delle aziende, i costi salirebbero ancora. La showgirl e il ballerino per loro piccolo tesoro hanno voluto il meglio, evidentemente, senza badare a spese.

Santiago De Martino alla scuola americana, oltre a studiare tante materie nuove e a imparare a parlare fluentemente la lingua inglese, potrà pure conoscere altri figli di vip, con i genitori famosi quanto i suoi. Già frequenterebbero l’istituto privato Sofia e Mattia Fargetta, i figli di Federica Panicucci e Mario Fargetta. Anche Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, figli di Juliana Moreira e l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, sarebbero iscritti in questa prestigiosa ed esclusivissima scuola a Milano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/9/2019.