Sara Affi Fella, prima foto con il pancione di quattro mesi

Sara Affi Fella pubblica la sua prima foto con il pancione. Incinta di quattro mesi, l’ex tronista di Uomini e Donne posa meravigliosa con indosso un abito bianco aderente. La bella 23enne si fa finalmente vedere con il ventre arrotondato per la gravidanza. E’ al settimo cielo insieme al suo compagno, il calciatore Francesco Fedato. Non vede l’ora di poter abbracciare il suo bebè.

“Quattro mesi di puro amore. Ti aspettiamo”, scrive Sara Affi Fella che accompagna la prima foto con il pancione con queste parole. Dopo le prime settimane di dolce attesa in cui è stata soggetta a nausee e vomito, ora tutto procede nel migliore dei modi. “Soffrivo di nausea e vomito, prendevo le caramelle allo zenzero, la liquirizia oppure bevevo un sorso di Coca-Cola per digerire. Adesso finalmente sto meglio”, ha raccontato.

Sara è in splendida forma. Ai fan nei giorni scorsi ha rivelato: “Quanti chili ho preso? Quattro! Sono giusta, ma sto molto attenta a quello che mangio. Prima sgarravo di più. Adesso sto molto più attenta”. Sta trascorrendo la quarantena con Fedato, che è al suo fianco e segue da vicino la gestazione: “Francesco è qui con me. Non ho paura perché se mi metto anche paura e mi faccio venire l’ansia è finita. Poi quando esco per i controlli è inevitabile avere un po’ di paura e di ansia, non è come stare dentro casa”.

La ragazza ha le idee chiare. Non mostrerà il figlio di cui ancora non conosce il sesso sul social: “Assolutamente no! Soprattutto quando è piccolino. Non lo faremo vedere, la gente già è stron*a e cattiva, no. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò, anche Francesco non vuole”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2020.