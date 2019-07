Sara Affi Fella, 23 anni, ha ritrovato il sorriso insieme al calciatore del Trapani Francesco Fedato. La coppia sta trascorrendo una romantica vacanza piena di passione a Formentera.

Sara Affi Fella sul social condivide alcuni scatti della vacanza a Formentera. Nelle foto appare sempre felice a sorridente con Francesco Fedato: "Per me si tratta di qualcosa di più dell'amore. E non potrò mai smettere di amarti", scrive su Instagram l'ex volto di "Uomini e Donne" e "Temptation Island". "L'amore ti sceglie. Arriva. E basta. E non importa se è il momento giusto oppure no. L'amore giunge così. Non ti chiede il permesso. Ti sceglie. Punto", si legge ancora sul profilo di Sara. La Affi Fella, insomma, è cotta a puntino. Francesco Fedato è al centro dei suoi pensieri.

Un amore arrivato nella vita di Sara dopo lo scandalo che l'ha vista protagonista: è salita sul trono di "Uomini e Donne" pur essendo ancora fidanzata. "Francesco - ha dichiarato di recente la Affi Fella a Nuovo - mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata". Una favola che ora i due fidanzati stanno vivendo sotto il caldo sole di Formentera.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/7/2019.