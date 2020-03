Sara Affi Fella è incinta: primo figlio per lei e Francesco Fedato

Sara Affi Fella è incinta. Primo figlio per l’ex tronista di Uomini e Donne e Francesco Fedato. La 23enne conferma la gravidanza sul social. E’ felice di aspettare un bebè, di cui ancora non conosce il sesso: è quasi al terzo mese di dolce attesa.

Sara Affi Fella è incinta. Nelle sue IG Stories dà la bella notizia, ma smentisce l’intervista rilasciata a Spy in cui annunciava la cicogna e parlava di quanto fosse complicato il suo primo periodo di gestazione.

“E una gravidanza ahimè non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato - avrebbe spioegato la 23enne al settimanale - Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere”.

Nell’intervista la Affi Fella avrebbe pure raccontato di aver rifiutato un provino per l’Isola dei Famosi a causa della gravidanza: “Ho rifiutato perché, se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra sei mesi quando nascerà mio figlio”. Avrebbe poi parlato delle possibili nozze con il fidanzato, dopo la nascita del bimbo o della bimba: “Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.

Un piccolo riferimento al passato e al polverone durante Uomini e Donne: “Capitolo chiuso. Ho sbagliato, chiesto scusa. Oggi voglio sorridere o preoccuparmi per cose più importanti come la salute di mio figlio. Forse senza quel viaggio, dove ho sbagliato, non sarei qui a svelare questa nuova e bella notizia”.

Sara Affi Fella conferma di essere incinta, ma smentisce totalmente di aver rilasciato un’intervista: “Avremmo voluto aspettare i tre mesi, ci dispiace che una cosa così bella sia stata messa sui giornali. Chi si è venduto questa cosa? Come si è permesso? Senza il mio consenso e senza quello del mio fidanzato? Questo ci ha fatto veramente male: avremmo voluto aspettare i tre mesi e questa notizia darla veramente noi”.

