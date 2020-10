Sara Affi Fella mostra il fisico a 2 settimane dal parto: ''Mi sono spaventata''

Sara Affi Fella si mostra come poche sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, 24 anni è diventata mamma da poco. Il 30 settembre è nato il suo piccolo Tommaso, avuto dal compagno Francesco Fedato. La neomamma di Isernia ha deciso di mostrare il suo corpo dopo solo due settimane dal parto. La 24enne confessa di essersi spaventata, ma ha deciso comunque di mostrarsi.

Lo scatto in intimo ha colpito i suoi followers: senza paura Sara mostra tutta la normalità di una neomamma alle prese con nuove curve. ''Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo...Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un pò spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella''. La Affi Fella non nasconde di essere una ragazza da sempre attenta alla linea, ma vuole anche ribadire il concetto che non bisognerebbe vergognarsi di mostrare anche il lato ‘’difficile’’ della trasformazione post-gravidanza.

A sostenerla tantissimi messaggi e soprattutto le parole del compagno: ‘’Amore mio ????... hai dato alla luce tommy , il dono più bello in vita mia ... tu sei bellissima in qualsiasi modo ??... ora devi solo goderti questo momento ... poi se vorrai tornerai come prima’’. Dopo lo scandalo che l’aveva travolta ad Uomini e Donne, quando aveva affrontato un’intera stagione da tronista con tanto di scelta, pur avendo un fidanzato a casa, ora Sara ha ritrovato la serenità e la forza di essere se stessa.

Scritto da: La Redazione il 14/10/2020.