Sara Affi Fella, 22 anni, a cinque mesi dallo scandalo che l'ha vista coinvolta a "Uomini e Donne" (è salita sul trono ma era ancora segretamente fidanzata con Nicola Panico), torna a parlare e lo fa in in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv. La ragazza racconta di essere andata da uno psicologo. Finire nel mirino per aver mentito sulla sua vita sentimentale non è stato facile da affrontare. Ora però le cose vanno meglio: è tornata a fare l'influencer sui social, ha un nuovo fidanzato, il calciatore Francesco Fedato, e sogna di partecipare al "Grande Fratello" per farsi conoscere meglio dal pubblico.

"Perché ho detto quella bugia a Uomini e Donne? Si era presentata l’occasione di partecipare al programma e non ho voluto rifiutare, ma non si fa. Questa esperienza mi ha cambiato tanto: si impara sempre dai propri errori. Grazie a Francesco, alla mia famiglia e alle mie amiche, però, ho ritrovato la serenità che avevo perso. Senza di loro non ce l’avrei mai fatta", dichiara Sari Affi Fella.

"E’ stato terribile. Sono stata molto male. La mia testa pensava di tutto. Poi mi è scattato un campanello d’allarme e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo, che mi ha aiutato a capire e a ridimensionare tutto ciò che era accaduto. Le persone che si sentono sole devono farsi aiutare: io pensavo non ci fosse rimedio, invece c’è soluzione a tutto", aggiunge l'ex volto di "Temptation Island".

Sara Affi Fella rivela anche di aver conosciuto il nuovo fidanzato per telefono, tramite un'amica. Poi, quando si sono visti, dopo un mese e mezzo, è scattato subito il colpo di fulmine. La loro storia d'amore va avanti da circa cinque mesi e vivono una "mezza convivenza". Sara, infatti, vive in un paesino della Campania ma va spesso a Trapani da Francesco.

