Il dramma di Sara Carbonero: dopo il cancro e l'infarto del marito di nuovo in ospedale

Sara Carbonero vive un vero dramma. Solo pochi giorni fa, il 3 febbraio, la moglie di Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid, ha festeggiato i suoi 37 anni: tutto sembrava dovesse tornare a farla sorridere, purtroppo non è così. Dopo il cancro e l’infarto del marito la vita la pone davanti a un’ennesima prova di coraggio. La bella giornalista, viceredattrice della sezione sportiva di Mediaset Espana, è di nuovo in ospedale. Secondo i tabloid iberici è stata ricoverata per una recidiva del tumore ovarico maligno che le è stato diagnosticato la prima volta a maggio 2019 e per il quale ha subito un intervento.

Sara Carbonero è tornata nella Clinica dell’Università di Navarra dopo l’ultimo controllo che ha evidenziato la recidività del cancro ovarico maligno. Come confermato da ABC, la bella mora si è immediatamente ricoverata ha dato la propria disponibilità anche a una nuova operazione chirurgica per rimuovere il tumore.

Dall’entourage della famiglia Casillas filtra un cauto ottimismo, ma non è facile. Sara si era dimostrata una vera roccia quando il marito, ex nazionale spagnolo, ha avuto un infarto in allenamento, sempre nel 2019. L’attacco di cuore che lo ha visto protagonista ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso: Iker si è ripreso, ma è stato costretto ad appendere gli scarpini al chiodo e dire così addio al calcio giocato. La coppia ha due figli piccoli: Lucas, 6 anni, e Martin, 3. In passato secondo molti sono stati in crisi, ma ora, semmai qualche screzio ci sia stato, è tutto alle spalle. Casillas adesso rimane al fianco della moglie per aiutarla a vincere la sua durissima battaglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2021.