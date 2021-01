Sara Shaimi e Sonny Di Meo di Uomini e Donne si sono lasciati. L’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi annuncia la rottura sul social in un lungo post. Non vorrebbe neppure parlare: è molto addolorato per la fine della storia d’amore con l’ex tronista.

Stavano insieme dallo scorso giugno, quando Sara lo ha scelto nella famosa trasmissione. Il rapporto non è andato come Sonny avrebbe voluto: è molto scosso per l’addio. “Non me la sento di fare un video. Non me la sento nemmeno di parlarne. Ma visto il contesto nel quale ci siamo conosciuti io e Sara e visto l'affetto che ci avete dimostrato sempre, è giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente…così come i nostri caratteri…Io e Sara non stiamo più insieme”, rivela Di Meo.

Poi aggiunge: “Vi prego di essere carini…al di là del contesto in cui due persone si conoscono, poi è solo col tempo che si conoscono per davvero…e a volte dura per sempre, a volte rimane solo il ricordo”.

Forse a far finire il rapporto potrebbe essere stata la mancata convivenza. Secondo il settimanale Di Più Sara avrebbe voluto vivere insieme a Sonny. Non se la sentiva di più di avere una relazione a distanza: lei a Roma e lui a Milano. Ma il ragazzo avrebbe detto di no.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.