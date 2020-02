Sara Soldati al GF Vip confessa: 'Mi piace Andrea Denver'

Sara Soldati al GF Vip si lascia andare alle confidenze. Dopo la lunga diretta della quattordicesima puntata del reality show alle altre inquiline della Casa rivela: “Mi piace Andrea Denver”. La bella 21enne, modella e influencer, confessa il forte interesse per il fascinoso modello, nonostante il ragazzo sia fidanzato. Le gieffine l’ascoltano e non la frenano, anzi: la spronano a ‘buttarsi’…

"Mi piace Denver, ma come faccio a provarci, è fidanzato, facciamolo sfidanzare”, confessa. Sara poi aggiunge: “Mi piace perché è così dolce e pacato, non è uno di quei tipi che ti sta sempre addosso. Già gli faccio delle moine e vedo che mi guarda, poi mi piace perché è timido, è diverso dagli altri uomini". Asia Valente e Antonella Elia la spingono tra le braccia del 28enne. Paola Di Benedetto, fidanzata con Federico Rossi, invece, è in difficoltà e un po' la frena.

"Non lo so, sono in mezzo a due fuochi, da un lato mi piacete troppo insieme, dall’altra rispetto il fatto che è fidanzato. Però sai che ti dico, se ti piace nessuno può toglierti la possibilità di provarci”, sottolinea l’ex Madre Natura.

"Secondo me non è fidanzato, l’ha detto solo per difendersi dalla storia di Elisa De Panicis”, precisa Asia. Non crede che Andrea sia realmente legato ad Anna Wolf. "Lo devi sedurre”, le fa sapere la Elia. Anche Valeria Marini, arrivata per ultima in camera, decide di intervenire e far conoscere il suo pensiero: "Secondo me gli piaci”. Sara Soldati romperà gli indugi con Andrea rivelandogli l’attrazione che prova per lui?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2020.