Sara Tommasi, 38 anni, sarebbe incinta. La notizia è stata divulgata dalla sua manager Debora Cattoni. Il bimbo o la bimba in arrivo (ancora non è stato rivelato il sesso del nascituro) sarebbe frutto di una relazione con un imprenditore 46enne legato al commercio delle acque naturali.

La manager fa sapere che Sara Tommasi è incinta. Una notizia che la diretta interessata non ha ancora confermato. Non si hanno ulteriori informazioni sulla dolce attesa dell'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" che dopo un periodo burrascoso, segnato dalla sindrome bipolare di cui ha a lungo sofferto, ha ripreso in mano la sua vita e a quanto pare starebbe cercando anche di ricostruirsi una carriera. Il 9 giugno, giorno del suo 38esimo compleanno, è stata madrina di un evento in Puglia. Le forme premaman ancora non si vedono, la dolce attesa sarebbe a quanto pare agli inizi.

Sara Tommasi aspetterebbe il suo primo figlio. Un momento importante nella vita di una donna che nel suo caso arriva dopo le dichiarazioni rilasciate a "Le Iene" qualche mese fa in cui raccontava di aver finalmente ritrovato la serenità: "Le cose che ho fatto in questi ultimi anni non mi appartengono, al massimo avrei posato per una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida".