Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso: foto

Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso, Come aveva annunciato in alcune interviste, la showgirl 39enne ieri, domenica 21 marzo, ha detto di sì. Nelle sue IG Stories in alcune foto svela il matrimonio.

Sara per le nozze ha scelto un abito bianco candido realizzato dall'Atelier Paola D'Onofrio di Roma con bustino di pizzo e gonna a sirena con strascico. Per la mora anche un coprispalle di ecopelliccia per difendersi dal freddo, sempre rigorosamente ‘white’. Lo sposo, invece, ha optato per il classico completo blu.

VIDEO

Sara Tommasi e Orso si sono promessi amore eterno con una cerimonia civile riservata, solo per gli sposi e i parenti intimi, a Massa Martana, in provincia di Perugia. I festeggiamenti, come rivelato dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sono rimandati a giugno, sempre pandemia permettendo.

In un video realizzato durante la cena con il neo sposo al Vallantica Resort & Spa in Umbria la Tommasi ringrazia i follower: “Ciao ragazzi, grazie per i messaggi che mi avete scritto nel giorno più bello. Sì mi sono sposata, ecco la fede. Sto aspettando mio marito per la cena a lume di candela, vi ringrazio ancora, vi penso, un bacio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2021.