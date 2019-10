Sara Tommasi non tornava in tv da anni. Domenica sera però è riapparsa sul piccolo schermo. Più precisamente a ‘Live – Non è la D’Urso’. Era stata lei stessa infatti a chiedere a Barbara D’Urso di darle la possibilità di raccontare davanti a mezza Italia com’è cambiata oggi la sua vita. E purtroppo, anche se la showgirl, o forse bisognerebbe chiamarla ex showgirl, sta molto meglio, i suoi problemi di salute non sono risolti. E probabilmente non lo saranno mai.

“La droga ha bruciato delle cose. Sono bipolare e lo sarò per sempre. Sto meglio ma no, non sono guarita, prendo dei farmaci per stabilizzare il mio umore e dovrò continuare a prenderli per sempre”, ha fatto sapere Sara seduta accanto alla D’Urso nel salotto televisivo di Canale5. Oggi la sua vita è davvero cambiata ed è diventata una ragazza “casa e chiesa”. “Non esco la sera, è pericoloso. Ho riscoperto la fede, vado in chiesa spesso a pregare”, ha aggiunto.

La Tommasi, che è tornata a vivere insieme ai genitori a Terni, in Umbria, sua città d’origine, ha poi detto di non avere un fidanzato per sua scelta. Non si sente infatti ancora pronta a intraprendere un nuovo rapporto sentimentale dopo tutto quello che ha attraversato. “Adesso non ho un fidanzato, quello che avevo l’ho allontanato. Anche perché adesso non me la sento neanche di andare a letto con qualcuno dopo quello che mi è successo”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 14/10/2019.