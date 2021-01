Sarah Felberbaum apre per la prima volta l’album delle nozze con Daniele De Rossi. L’attrice pubblica una foto fatta il 22 gennaio 2016, il giorno in cui è stato celebrato il loro matrimonio in Comune a Roma.

Finora gli scatti erano stati gelosamente tenuti privati. Sarah svela un’immagine inedita in cui sorride accanto all’ex calciatore della Roma 37enne, campione del mondo con la Nazionale nel 2006. Indossa un abito estremamente chic nero e tiene tra le mani un semplice e delizioso bouquet di tulipani. Completo blu con il panciotto e camicia bianca, senza cravatta, per lo sportivo. “Ho avuto la fortuna di sposarti due volte. Ti amo follemente”, scrive. E negli hasthag aggiunge: “Attento che ci ho preso gusto”.

Sarah Felberbaum celebra i 12 anni insieme al suo uomo dei sogni, la loro storia è iniziata il 23 gennaio 2009. “Ho incontrato l’amore della mia vita”, sottolinea ancora la bella 40enne. “#12yearsandgoingstrong", fa sapere ancora ai fan accompagnando le sue parole con un’altra foto in coppia scattata in uno dei loro innumerevoli viaggi intorno al mondo.

Sarah e Daniele si sono sposati per la prima volta alle Maldive il 26 dicembre 2015, le nozze erano state simboliche, prive di valore civile e legale in Italia, dato che questi meravigliosi atolli fanno parte di una Repubblica Islamica, dove non sono possibili i matrimoni tra stranieri di altre religioni. Così hanno fatto il bis un anno dopo, il 22 gennaio 2016. La coppia, felice insieme, ha due figli: Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2021.