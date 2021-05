Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi hanno preso un cane: ecco come l'hanno chiamato

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi hanno appena preso un cane. L’attrice presenta l’adorabile cucciola di Labrador appena entrata a far parte della sua famiglia sul social e svela come hanno chiamato l’animale: Arya.

Sarah è felice del tenero arrivo tra le mura domestiche, anche se, come già immaginava, un cucciolo è abbastanza impegnativo, quindi via social la bella 41enne ironizza: “Evviva le notti insonni. Cacca e pipì ovunque… Che figata, che figata di serata”.

Ora in famiglia in tutto sono in sei. Oltre a lei e al marito Daniele, 37 anni, ex capitano della Roma e che sta studiando da allenatore, c’è Gaia, la primogenita dello sportivo, avuta dall’ex moglie Tamara Pisnoli e che ora ha 15 anni, Olivia, che lo scorso 14 febbraio ha compiuto 7 anni, e Noah, l’ultimogenito della Ferbelbaum, 4 anni e mezzo, e la cagnolina.

I bambini sono entusiasti di Arya, diventata già la più coccolata di casa. Sarah Felberbaum si fa vedere con lei. I fan la rincuorano: la cucciola diventerà bravissima. "Le prime settimane tante pipì e cacche, ma l’amore che danno non ha prezzo”, scrivono in tanti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/5/2021.