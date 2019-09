Non farà la spola tra l'Italia e l'Argentina: Sarah Felberbaum, 39 anni, si è trasferita in pianta stabile a Buenos Aires con i figli Olivia Rose, 5, e Noah, 3. L'attrice sul social posta una foto della nuova casa. In un altro scatto, invece, sorride in macchina mentre accompagna i bimbi a scuola. Daniele De Rossi, che gioca nel Boca Juniors dopo aver detto addio alla Roma, può contare sulla presenza costante di tutta la famiglia.

La vita della Felberbaum e De Rossi fino a pochi mesi fa era a Roma. Ma poi l'ex capitano giallorosso si è ritrovato di fronte a un grande cambiamento ed è volato in Argentina. L'attrice ha deciso di seguirlo insieme ai figli.

Sarah in Italia ha una brillante carriera di attrice. Ma ha deciso di non separare la famiglia. Un bellissimo gesto e se gli impegni la dovessero richiamare nel Bel Paese, sicuramente saprebbe come organizzarsi.

Dopotutto ha sempre dimostrato un profondo amore per il marito. Lo ha conosciuto nel 2011 e lo ha sposato con un romantica cerimonia alle Maldive nel 2015, dopo la nascita, avvenuta l'anno prima, della piccola Olivia. Nel 2016 la coppia ha dato il benvenuto a Noah. De Rossi è papà anche di Gaia, avuta dall'ex moglie Tamara Pisnoli.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 26/9/2019.