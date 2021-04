Sarah Felberbaum piange sul social: riabbraccia Daniele De Rossi dopo 37 giorni

Finalmente dopo 37 giorni di lontananza si sono potuti riabbracciare. Daniele De Rossi è tornato dalla moglie Sarah Felberbaum dopo essersi negativizzato al Covid. Il virus lo aveva contratto a marzo durante un ritiro della nazionale ed era finito anche allo Spallanzani di Roma. L’attrice 41enne ha condiviso sul social una foto in cui appare con le lacrime agli occhi mentre, appoggiata sul petto dell’ex calciatore, guarda la fotocamera del cellulare piena di gioia. Accanto allo scatto ha scritto: “37 giorni dopo”.

I due, che sono sposati dal 2015, hanno due figli insieme, Olivia e Noah, ma l’ex capitano della Roma è padre anche di Gaia, nata dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli, durato dal 2006 al 2009.

La commozione di Sarah deriva anche dal fatto che De Rossi si è preso, e ha fatto prendere ai suoi cari, un bello spavento. A causa del Coronavirus il 37enne è stato infatti ricoverato con una polmonite bilaterale. Lo aveva raccontato lui stesso. “Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo. Sono venuto qui ed ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho, era meglio se non ce l'avevo. E mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto.... Non è uno stadio al limite ma non è neanche un Covid da curare a domicilio”, aveva fatto sapere.

