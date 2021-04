Sarah Nile mamma: ecco come si chiama il figlio

Sarah Nile è mamma, l’ex gieffina 35enne venerdì 9 aprile ha partorito e dato alla luce il suo primo figlio, per la gioia del marito, l’imprenditore Pierluigi Montuorio. Grande felicità per la bella, a tre anni dalle nozze: Sarah regala l’annuncio della cicogna sul social e svela pure come si chiama il bebè.

La Nile, splendida per tutta la gravidanza, ora stringe tra le braccia il suo piccolino: il figlio si chiama Noah. “Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande… Volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso, volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all'ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso”, scrive in un lungo post.

“Volevo ringraziare me per la costanza, la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta - continua Sarah Nile - Volevo ringraziare te, Noah, per aver reso le nostre vite ancora più magiche”. Poi lascia intendere che ci sono stati problemi durante la gestazione, ma non svela con precisioni di cosa si sia trattato: “Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma non importa minimamente perché l’essenziale adesso ce l’ho tra le mie braccia”.

La Nile conclude: “Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra!!! Donne, mogli, mariti, fidanzati, non smettere mai di lottare e di crederci!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2021.