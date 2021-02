Sarah Nile esplosiva e sexy all'ottavo mese di gravidanza: foto

Sarah Nile ha curve mozzafiato. La bella ex gieffina 35enne è esplosiva e sexy all’ottavo mese di gravidanza. Sul social si fa vedere in reggiseno e slip rossi col pancione in primo piano e in breve tempo cattura una pioggia di ‘like’. Il 10 ottobre scorso, nel giorno del suo compleanno, sempre via Instagram, ha annunciato la sua dolce attesa: aspetta il primo figlio dal marito, l‘imprenditore Pierluigi Montuorio.

“Questa foto l’ho scattata io poco fa’.. ma vorrei farne di belle, professionali, ‘un po’ moda’ . Qualcuno sa consigliarmi un bravo fotografo che mi scatti adesso con il pancione ?!?”, scrive Sarah per accompagnare l’immagine super sensuale appena postata sul suo profilo. Nelle IG Stories si fa vedere ancora così, in intimo, poi regala ai fan anche due immagini a confronto: lei lo scorso luglio magrissima e con gli addominali ben definiti e oggi, con le forme accattivanti da mamma in attesa dell’arrivo della cicogna.

La Nile vive un momento di grande felicità a tre anni dalle nozze, celebrate dopo tanti anni d'amore. Sarah e Pierluigi stavano insieme già prima della partecipazione di lei al Grande Fratello edizione 2009, quando, nella Casa, si legò a Veronica Ciardi in un rapporto che pareva andare molto oltre l’amicizia, arricchito da baci saffici ed effusioni, e che creò scandalo.

Le due pooi hanno preso strade totalmente diverse. La Ciardi oggi è legata al calciatore Federico Bernardeschi, da cui ha avuto una figlia. Sarah si è unita a Montuorio. "Ci sono persone che non finiscono mai di amarsi... Semplicemente perché ciò che le lega è più forte di ciò che le divide”, ha scritto sul marito che ora le regalerà un bebè.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2021.