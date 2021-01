Sasà Angelucci e Alessandra Gallocchio, ritorno di fiamma? Gli indizi

Sasà Angelucci e Alessandra Gallocchio si erano detti addio, senza chiarire io motivi della rottura. Qualche settimana fa la storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne 44enne e la 30enne pareva giunta al capolinea. Anche Karina Cascella, ex del dj da cui ha avuto la figlia Ginevra, aveva confermato la separazione. Ora potrebbe non essere più così: pare che i due siano tornati a far coppia, un ritorno di fiamma appassionato. Sono gli indizi social a svelarlo.

Salvatore nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue IG Stories la foto di una cena a due a base di Hamburger e patatine. Alessandra sempre via social ha mostrato la mano di un uomo che, osservando attentamente i tatuaggi, sembrerebbe essere proprio Sasà…

“Perché è finita fra te e Alessandra?”, gli avevano chiesto i fan. Salvatore Angelucci aveva risposto risposto: “Ok… Io e Ale ci siamo lasciati perché abbiamo avuto una forte crisi come tutte le coppie di questo mondo… sicuramente non dovuta alle cose che ho letto!”.

Adesso i due potrebbero essersi resi conto di non poter stare lontani, di amarsi ancora e voler superare i problemi l’uno accanto all’altra, senza paura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.