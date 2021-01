Sasà Angelucci e Alessandra Gallocchio sono tornati insieme e hanno preso un cucciolo

Sasà Angelucci e Alessandra Gallocchio sono tornati ufficialmente insieme. Nei giorni scorsi alcuni indizi avevano già fatto pensare a un ritorno di fiamma tra l’ex tronista di Uomini e Donne 44enne e l’influencer e modella 30enne, ora arriva la conferma: sono nuovamente una coppia e hanno preso anche un tenerissimo cucciolo da accudire insieme.

I due hanno superato la crisi dello scorso dicembre che li aveva portati alla rottura. E’ tutto tornato alla normalità: Sasà e Alessandra si sono ritrovati, come fa sapere la bella via Instagram. Le incomprensioni sono state finalmente risolte.

La Gallocchio condivide con i fan uno scatto in cui è immortalato Angelucci. L’ex di Karina Cascella, padre di Ginevra, 10 anni, tiene tra le braccia un cagnolino adorabile. “RicominciAmo da qui”, scrive. Decine i commenti che fanno gli auguri ai due, tornati insieme, anche Belen scrive ironicamente all’amica: “Vado fuori”. Il dj replica: “Domani te la porto”. Forse si riferisce alla fidanzata, ma potrebbe anche riferirsi al cane, una femminuccia. In tanti si chiedano cosa ne pensi Karina, che aveva svelato la rottura, sottolineando di essersi allontanata dalla Gallocchio con cui era intima. La Cascella, però, non dice nulla: pubblica una storia in cui si parla della fiducia: sarà riferita ai due?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2021.