Melissa Satta e Kevin Prince Boateng di nuovo in crisi? Il pettegolezzo ha circolato per un po’ di giorni, ma è stato messo a tacere da poche ore dallo stesso calciatore. Il 33enne tedesco ha infatti deciso di rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale e con una dedica alla moglie ha spiegato di aver promesso di rimanerle per sempre accanto. Pubblicando delle immagini scattate durante una cena romantica tete-a-tete con Melly, Boa ha scritto su Instagram: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amatemi o meno. Ma faccio una promessa, sono qui per sempre”. Per ‘qui’ ovviamente si intende accanto a Melissa e a Maddox, il figlio nato 6 anni fa dalla loro unione.

I due nella seconda metà del 2018 si sono temporaneamente separati. Non si è mai saputo esattamente cosa sia successo, ma alcuni insider hanno raccontato che Kevin avrebbe fatto arrabbiare Melissa accettando un’offerta di lavoro che lo ha portato lontano dall’Italia per l’ennesima volta, costringendo tutta la famiglia ad adottare un equilibrio un po’ precario. Pettegolezzi mai confermati, sebbene la stessa Satta più avanti ha poi raccontato di aver fatto molti sacrifici per stare accanto al marito.

Più di recente la 34enne ha poi rivelato a ‘Grazia’ di aver deciso di dare una seconda possibilità al suo matrimonio perché un marito “non si butta via come un ferro vecchio”. “C’erano state divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità. Non è facile stare insieme, ma non è facile nemmeno stare da soli, né conoscere un’altra persona e ricominciare. Alla fine le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi. Non esiste il matrimonio perfetto. Però non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo. Tenere in piedi una famiglia è un lavoro e richiede molta pazienza”, ha affermato.

Scritto da: la Redazione il 20/8/2020.