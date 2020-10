Satta e Boateng di nuovo in crisi? Lei è andata a vivere da un'amica? Il gossip

La Satta e Boateng sarebbero di nuovo in crisi: Melissa sarebbe addirittura andata a vivere da un’amica, così scrive Chi nelle sue ‘Chicche’. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini lancia la bomba, ma le voci di una nuova rottura avevano già ripreso a girare da qualche tempo.

Il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbe arrivato al capolinea, per il giornale ci sarebbe una nuova separazione, stavolta definitiva, dopo tentennamenti iniziati già in estate: “la crisi non è rientrata nonostante lui abbia provato ogni mossa per riconquistarla”.

Stando a quel che si legge, la showgirl avrebbe scelto di di trascorrere qualche giorno a casa di Arianna Alessi, moglie del proprietario del brand moda Diesel Renzo Rosso. La Satta avrebbe pure evitato di andare a sedersi in tribuna nello stadio del Monza, dove ora gioca il centrocampista ex Milan.

La bella 34enne e lo sportivo 33enne al momento rimangono in rigoroso silenzio: non smentiscono il gossip che impazza. Non condividono, però, alcuna foto insieme ormai da tempo. Melissa posta solo scatti che la ritraggono da sola o con il figlio avuto dal calciatore, il piccolo Maddox, 6 anni.

Solo lo scorso agosto Melissa Satta era sembrata molto sicura sul ritorno di fiamma con Boateng. A Grazia aveva detto: “Non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo. C’erano state divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità. Non è facile stare insieme, ma non è facile nemmeno stare da soli, né conoscere un’altra persona e ricominciare. Alla fine le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi. Non esiste il matrimonio perfetto”. E aveva aggiunto: “Adesso va tutto bene”.

Scritto da: La Redazione il 29/10/2020.