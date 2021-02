Lo scherzo a Signorini in diretta: la reazione terrorizzata del conduttore

Alfonso Signorini rischia un attacco di cuore al GF Vip, tutta colpa di Cristiano Malgioglio e degli altri ex concorrenti del reality show che gli tirano un brutto scherzo in diretta tv: la reazione terrorizzata del conduttore è inaspettata ed esilarante. Un topo finto fa irruzione in studio, il presentatore 56enne è protagonista di una fuga da centometrista dietro le quinte…

Signorini parla rivolto al pubblico appena si rientra dalla pubblicità, annuncia l’inizio delle nomination, ma non si accorge che dietro di lui Malgioglio fa partire un topo meccanico di peluche.

VIDEO

Alfonso lo vede con la coda dell’occhio, allarmato dalle grida dei suoi ‘vipponi’, seduti poco distanti da lui: scappa più veloce della luce spaventato, inseguito dai cameraman, fino alle porte dei camerini.

E’ completamente nel panico. “C’è un topo? Sì, c’è un topo, io l’ho visto. No ragazzi, manda la pubblicità”, ripete a tormentone, rivolgendosi alla sua squadra e alla regia. Gli ex inquilini di Cinecittà scoppiano a ridere, come pure gli opinionisti, e lo richiamano all’ordine, cercando di tranquillizzarlo.

“E’ uno scherzo”, gli sottolineano. Patrizia De Blanck tiene il topo finto per la coda. Signorini torna al centro del palcoscenico, ma è arrabbiato, non la prende bene. Ha ancora il volto atterrito per la paura provata, cerca di contenere la sua rabbia, ma chiede a tutti di fare silenzio. “Non lo voglio vedere, anche se è finto!”, sbotta.

Alfonso è furioso per lo scherzo di Malgioglio e gli altri. “Con te facciamo i conti dopo”, dice rivolgendosi al cantante e paroliere. Poi spiega: “Io ho la fobia dei topi e delle mucche, queste cose non si fanno, ho rischiato di morire”. Il conduttore è frastornato, infastidito, con il trascorrere dei minuti torna in sé, ma quel che gli è capitato non gli è proprio andato giù…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2021.