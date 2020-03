Brutte ore per Cristiano Ronaldo. Il calciatore ha da poco saputo che sua madre, Dolores Aveiro, è stata colpita da un ictus. La donna ha 65 anni e si trovava sull’isola portoghese di Madeira, nell’oceano atlantico, a centinaia di chilometri dalla costa europea. A riportare la notizia sono stati per primi alcuni media portoghesi. Dolores si troverebbe adesso in terapia intensiva dopo un intervento salvavita, una trombectomia meccanica che le ha pulito l’arteria e rimosso il coagulo.

La donna, a cui Cristiano è ovviamente legatissimo, sarebbe cosciente e le sue condizioni sarebbero stabili, ma i medici non si sarebbero sbilanciati più di tanto sulla situazione. La famiglia del campione bianconero ha invece chiesto che sia rispettata la privacy di Dolores e dei suoi parenti e soprattutto ai responsabili dell’ospedale Dr. Nélio Mendonça di Funchal di non rilasciare informazioni alla stampa.

