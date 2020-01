Nuovo capitolo nella saga della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Stavolta a parlare è il suo personal trainer e amico, o forse ex amico, che lo ha conosciuto attraverso la sua cliente storica Nina Moric. Nathan, questo il nome dell’esperto di fitness, ha detto che poco prima di Natale la showgirl di origini corate gli ha raccontato qualcosa di scioccante. Nina e Favoloso avrebbero avuto un brutto litigio, sarebbe successo anche qualcosa di davvero tremendo, lei lo avrebbe cacciato di casa e lui avrebbe minacciato di togliersi la vita nei primi giorni del 2020.

“Prima di Natale hanno avuto una discussione. E’ successa una cosa molto brutta durante questa discussione, una cosa che io per rispetto di Nina non voglio raccontare. Lei sa che sto parlando di questo in tv, ma non voglio entrare nel dettaglio di quanto accaduto. E’ una cosa se possibile ancora più brutta della violenza sulle donne”, ha raccontato Nathan collegato in diretta con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha reagito con grande stupore.

“Quella discussione si è conclusa con uno strappo. Nina ha cacciato Luigi di casa. Lui uscendo ha detto: ‘Se le cose stanno così io allora con l’arrivo dell’anno nuovo mi suicidio’. Nina lo conosce e per questo non era preoccupata. Io penso che sia un allontanamento volontario”, ha poi aggiunto l’allenatore, che ha anche ipotizzato che la mossa di Favoloso possa essere legata alla voglia di avere visibilità mediatica per ottenere più follower su Instagram e così guadagnare di più con le sponsorizzazioni.

Scritto da: la Redazione il 10/1/2020.