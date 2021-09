La seconda vita televisiva di Melissa Satta: piovono i contratti, lei fa shopping in incognito

Melissa Satta sorride per le vie del centro di Milano. Borsalino in testa, occhialoni scuri, maglia comoda e jeans, scarpe basse ai piedi, l’ex velina sembra quasi fare shopping in incognito nel quadrilatero della moda: forse sta facendo acquisti o scegliendo look da proporre al suo stylist per prepararsi al meglio al periodo intenso in tv che vivrà da assoluta protagonista... La showgirl 35enne sta vivendo un’entusiasmante seconda vita televisiva dopo lo stop: piovono contratti e non può esserne che felicissima.

Melissa è diventata il volto di Sky Sport accanto a Fabio Caressa al Club e non solo. E’ al timone pure di Goal Deejay, programma che chiude, mostrando i più bei gol realizzati, la tre giorni di coppe europee. Le polemiche di alcune giornaliste perché è tornata a occuparsi di calcio sembrano scivolarle addosso. Paola Ferrari la difende dagli attacchi e si schiera dalla sua parte.

“E’ un fatto incontestabile che un programma giornalistico debba esser fatto solo ed esclusivamente da giornaliste e giornalisti”, scrive il volto Rai su Oggi, chiarendo la sua posizione. Ma su Melissa, che le sta molto simpatica, sottolinea: “A differenza di qualcun'altra, che da brava donna di spettacolo si inventa pure dei flirt, la Satta non si finge giornalista, non si atteggia a inviata, non pone domande, non fa interviste. Insomma, la Satta la salvo”. La 60enne non ha dubbi.

Melissa Satta è serena, lo mostra ai paparazzi durante lo shopping. Il suo ritorno in televisione non è solo sulla pay tv: la bella ex moglie di Boateng, mamma attenta di Maddox, 7 anni, si prende anche Rai Due, oggi, 30 settembre, debutta come presentatrice di Missione Beauty, in onda alle 17,15, un nuovo talent in cui truccatori e parrucchieri professionisti si sfideranno giudicati da tre giudici severi: Manuele Mameli, make up artist, Elisa Rampi, hairstylist, e Guido Taroni, fotografo di moda.

Anche l’amore è tornato a sbocciare nella sua vita grazie a Mattia Rivetti, nipote di Carlo Rivetti, l'ex patron del brand Stone Island, venduto poi a Moncler, ora presidente del Modena Calcio. I due si sarebbero conosciuti lo scorso gennaio, da allora il rapporto è andato in crescendo e ora la Satta fa parte integrante della famiglia dell’uomo che le fa battere il cuore.

Scritto da: La Redazione il 30/9/2021.