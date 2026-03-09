Selvaggia Lucarelli celebra le donne con le foto da un luogo iconico in Messico: ecco dov’è stata

Rientra in Italia insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli: il 17 marzo debutta da opinionista al GF Vip

Selvaggia Lucarelli, volata lontano dall’Italia per qualche giorno insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, che sposerà a primavera inoltrata in Puglia, l’8 marzo celebra le donne con le foto da un luogo iconico in Messico a lei molto caro: la casa-museo Frida Kahlo. La 51enne si fa vedere con abiti coloratissimi lì.

"Non posso che celebrare questo 8 marzo con le immagini della mia visita nella casa-museo di Frida Kahlo a Città del Messico. E’ stata una coincidenza magica essere qui in questi giorni, vedere la città che si preparava alle manifestazioni femministe, entrare nella casa in cui Frida viveva la sua vita di donna normale e eccezionale, imprigionata in un amore tossico e in un corpo malato, eppure, allo stesso tempo, così libera e anticonformista”, scrive la 51enne.

Condivide un carosello di immagini, nell’ultima lei e Lorenzo stanno per prendere un aereo. La scrittrice e blogger scrive ironica come sempre: “Io in aeroporto che mi sento Frida, ma sono solo cretina”.

Selvaggia sta rientrando in Italia. Tanti impegni tv l’attendono. E’ una delle vittime del nuovo e acclamatissimo Scherzi a Parte, condotto da Max Giusti, che ha preso il via lo scorso lunedì e stasera, 9 marzo, tornerà in onda su Canale 5. Sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset, la Lucarelli il prossimo 17 marzo debutterà da opinionista al GF Vip. Ha dedicato al suo sì nel reality show una delle sue newsletter.

“Alla fine sì - ha scritto la giudice di Ballando con le Stelle - ho accettato di fare l’opinionista al GF Vip. Sto andando a fare l’opinionista al GF, non a Dubai a vendere droni. Non capisco l’agitazione”. Tra i motivi principali che l’hanno spinta ad accettare la proposta, Ilary Blasi, “donna autoironica con cui credo possa entrare in sintonia”. L’ha convinta pure la presenza al suo fianco di Cesara Buonamici, per cui, non lo nasconde, prova molta simpatia.