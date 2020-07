Selvaggia Lucarelli si è commossa per i romantici auguri del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La giornalista e influencer, che ha compiuto 46 anni il 30 luglio, ha scherzato sul fatto che non avendo messo il mascara ha potuto piangere “come una fontana” senza sporcarsi tutta. Ma vediamo cos’ha scritto il 30 enne, che in questo periodo si trova in Puglia con la giudice di ‘Ballando con le Stelle’ per trascorrere le vacanze estive (per la prima volta completamente in Italia da quando, quattro anni fa, hanno iniziato a fare coppia fissa).

Pubblicando una foto insieme alla Lucarelli, scattata lo scorso anno sulla Grande Muraglia cinese, Lorenzo ha scritto su Instagram: “Oggi è il compleanno di questa ragazza qui che mi piace tanto e, per come l’abbiamo passato, è stato un giorno molto particolare. Il 30 luglio degli altri anni era bellissimo non solo perché ricordava la nascita di questa donna incredibile, ma ricordava pure un’imminente partenza. Per il Myanmar nel 2016, per l’India l’anno successivo. Per il Perù quello dopo ancora e l’ultimo, prima di questa, per la Cina”.

“Si brindava, certo, si tagliava una torta, però poi si pensava a ultimare l’itinerario, a stirare le ultime magliette, a prenotare il parcheggio dell’aeroporto. In un certo senso la ricorrenza, seppur festeggiata a dovere, restava un po’ come in sospeso, come una palla alzata da schiacciare solo ad atterraggio avvenuto. Per questo non ricordo con precisione tutti i compleanni-compleanni, ma ricordo molto bene il bis in trasferta. Quel cocktail seduti dentro la piscina al 50esimo piano di un grattacielo a Bangkok, una cena incredibile nel ristorante degli specchi a Nuova Delhi. Quel Pisco bevuto la mattina dietro la cattedrale di Lima e la prima anatra tagliata davanti a noi a Pechino”, ha aggiunto.

“Quest’anno la valigia, invece di prepararla, l’abbiamo da poco aperta e riposto il contenuto in un armadio da casa vacanze. Intorno a noi non c’è gente che parla lingue strane, anche se il pugliese a dirla tutta tanto comprensibile non è. I biglietti, solo quelli dell’autostrada. Il compleanno della donna della mia vita, che tutti gli altri anni era partenza, quest’anno è arrivo. In un posto meraviglioso però, e con un ottimo insegnamento. E cioè che per amarci non abbiamo bisogno di strade scoscese, bestie sconosciute e sobborghi misteriosi, non ci servono traversate dell’oceano o voli in mongolfiera, ma solo un letto, sempre lo stesso, su cui appoggiare la testa tenendoci per mano. Perciò tanti auguri amore mio, siamo arrivati”, ha concluso.

A questo punto è arrivata la risposta di Selvaggia. “Mi fai commuovere e per la prima volta in 46 anni ho dimenticato di mettere il mascara. Deve essere una specie di permesso del cosmo di piangere come una fontana”, ha concluso con ironia la Lucarelli.

Scritto da: la Redazione il 31/7/2020.