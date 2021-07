Selvaggia Lucarelli compie 47 anni, la tenera dedica del fidanzato Lorenzo

Selvaggia Lucarelli ha compiuto 47 anni lo scorso 30 luglio. La giornalista e noto volto tv ha festeggiato in Sicilia, dove sta trascorrendo una vacanza in famiglia. Sul social il fidanzato Lorenzo Biagiarelli ha voluto farle una tenera dedica.

Pubblicando uno scatto in cui i due appaiono davanti ad una piscina con in mano due palloncini a formare il numero 47, ha scritto: “Come forse già saprete, oggi è il compleanno di questa ragazza. Come forse già saprete, è la donna della mia vita. Come forse già saprete, è lei che tollera le mie deviazioni dall’autostrada perché ‘lì si mangia benissimo’, che esce in centro a Noto alle 11 di mattina con 42 gradi perché ‘non possiamo non fare la prima colazione lì’, che ha preso aerei-lattina dentro il monsone perché si fidava di me, che ha dormito con -20 a 4000 metri e le bottiglie di acqua calda sotto le coperte, ma più in generale che non solo condivide, ma anzi sprona, ogni piccola follia che rende la nostra vita speciale da sei compleanni ma alla fine con lei sarebbe speciale pure nel sottoscala. Auguri amore mio”.

Sotto ai commenti non poteva mancare un intervento ironico della stessa Selvaggia, che ha 16 anni più di Lorenzo (lui ne ha fatti 31). La giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha scritto: “Non hai detto che questa era l’unica foto giusta perché le altre le abbiamo fatte col 7 che reggevi in mano al contrario”.

Scritto da: la Redazione il 31/7/2021.