La presentatrice del reality conferma di aver ricevuto la proposta da Mediaset solo 15 giorni prima della partenza

Nella sua newsletter la 51enne svela di essere già nelle Filippine, dove registrerà il programma insieme ad Alvin

Selvaggia Lucarelli si lancia nella sua nuova avventura tv. Nella sua newsletter la 51enne parla della conduzione dell’Isola dei Famosi, ma non solo. Affronta anche il tema Belen Rodriguez, che sembrava in pole position per condurre lo show. “Spero stia bene e sia felice”, sottolinea l’opinionista dell’ultimo GF Vip. Lei è già volata nelle Filippine, dove registrerà lo show insieme al co-conduttore Alvin e ai naufraghi scelti.

''Spero stia bene e sia felice'': Selvaggia Lucarelli parla della sua conduzione dell’Isola dei Famosi e di Belen Rodriguez, che l’ha ‘persa’

Quest’anno niente Honduras. L’Isola avrà un format diverso, come annunciato da Mediaset: tutto si svolgerà sul posto e poi, dopo il montaggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5. Selvaggia non era mai stata nelle Filippine, a proposito del luogo scelto dalla produzione dice: “Ho anche pensato che probabilmente non le avrei mai visitate perché le vacanze di mare puro sono una di quelle cose che ‘wow che figata' e poi dopo due giorni di spiaggia vorrei che il mare evaporasse come le pozzanghere ad agosto (le città filippine non sono le più imperdibili del mondo, la natura e il mare sì)”.

La presentatrice del reality conferma di aver ricevuto la proposta da Mediaset solo 15 giorni prima della partenza: la showgirl era la prima scelta, poi saltata

La Lucarelli confida che la proposta per essere al timone del reality le è arrivata solo 15 giorni prima di partire. Conferma che Belen era la prima scelta, ma poi il tutto non si è concretizzato. “La vera sfida è stata trovare i 70 outfit necessari in 14 giorni scarsi, perché questo è più o meno il tempo che ho avuto tra la proposta e l’organizzazione della partenza. Una forbice stratta poiché, come sapete, il primo nome era Belen, poi saltato per ragioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato e che sono state anche strumentalizzate”, rivela. E aggiunge: “Ho letto di tutto e non dirò mezza parola. Spero che lei stia bene e che in futuro sia molto felice”.

Nella sua newsletter la 51enne svela di essere già nelle Filippine, dove registrerà il programma insieme ad Alvin

Sulle polemiche lette sui media e sui social precisa: “Ah, questo è un messaggio per tutti, ben oltre Belen: il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma tv, un’opportunità. Anzi, spesso è proprio l’esposizione che rende più vulnerabili, bisognerebbe maneggiare questi argomenti con più cura”.