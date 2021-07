Selvaggia Lucarelli contro Enrico Montesano 'anti-green pass': 'E' stato ricoverato per Covid e salvato dai medici’

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Enrico Montesano, accusato di sostenere da tempo teorie complottiste riguardo il Coronavirus e sceso in piazza con “Io apro” contro il green pass. La giornalista e opinionista tv rivela: “E’ stato ricoverato per Covid e salvato dai medici”.

La Lucarelli desidera sbugiardare il comico e attore che, approfittando della sua notorietà, nei mesi di pandemia ha usato i profili social per cavalcare spesso notizie poi rivelatesi false riguardo il Coronavirus. In un momento di grande tensione nel Paese, in cui spesso il clima di odio e ignoranza prende il sopravvento, la 46enne trova che tutto questo sia inaccettabile.

Così Selvaggia rivela, sempre via social, una cosa che non era mai trapelata prima: Montesano avrebbe avuto il Covid e sarebbe finito in ospedale, solo l’intervento della medicina l’avrebbe salvato.

“Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”, scrive Selvaggia Lucarelli sui social.

L'artista 76enne al momento non conferma o smentisce le parole della giornalista, ma continua la sua battaglia sui social per esprimere le sue idee riguardo al Sars-Cov 2. Chissà se replicherà...

