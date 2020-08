Selvaggia Lucarelli contro Federico Fashion Style, lui replica: 'Devo aggiustarle il look'

Selvaggia Lucarelli attacca Federico Fashion Style, risultato positivo al Coronavirus, perché in tv, ospite ad Agorà, dichiara candidamente di essere partito dalla Sardegna in nave con la febbre. Il parrucchiere delle vip replica. Chiarisce di aver fatto prima il test sierologico, risultato negativo. Poi ironizza sulla giornalista che gli è andata contro. In un lungo post tira in ballo il compagno della giudice di Ballando con le stelle, il food blogger Lorenzo Biagiarelli, lo definisce con un po’ troppa ironia, e poi lancia un’ulteriore stilettata alla 46enne: “Devo rifarle il look”.

Selvaggia Lucarelli ritiene che Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lauri, abbia sbagliato: non avrebbe dovuto lasciare l’isola ma contattare le autorità sanitarie locali. “Se vi comportate da irresponsabili, almeno risparmiateci di vedervi fare autopromozione in tv”, scrive. L’hair stylist, ora nella sua casa ad Anzio in quarantena, risponde piccato.

VIDEO

“Cara Selvaggia, sono felice della sua attenzione nei miei confronti, ma credo che lei non abbia seguito la mia intervista e il ‘de relato’ non sempre aiuta voi giornalisti famelici di riempire una storia su Instagram”, esordisce.

“Quanto al mio bisogno di autopromozione, le garantisco che non ho bisogno di questo. Mi piace la tv, vero, come piace a lei. Ricordo i suoi esordi al reality show ‘La Fattoria’, anche lei ha fatto tanta gavetta. Ora, per fortuna, ha trovato il ruolo di giudice a Ballando e forse travisa la realtà perché pensa di essere giudice anche nella vita?”, continua Federico Fashion Style.

Non finisce qui, arriva la frecciata: “Sono felice che tra una ‘magnata’ e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato ‘bear’ lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”. Non può passare inosservato il termine ‘bear’ associato al fidanzato della Lucarelli. Su Gay.it, riguardo alla parola spesso usata nell’universo lgbt, si legge: “Un bear si pone come un uomo gay o bisex abbastanza grosso, o robusto, e con il pelo sul petto e la barba”. Federico non si risparmia.

Scritto da: La Redazione il 27/8/2020.