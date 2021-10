Selvaggia Lucarelli contro Vanessa Incontrada sul caso Ambra: 'Hai fatto parte del crudele sistema anche tu…’

Selvaggia Lucarelli ha duramente criticato ‘Striscia la Notizia’ per il Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini per la fine della relazione con Max Allegri. Secondo molti il tg satirico di Canale5 ha preso in giro l’ex stella di ‘Non è la Rai’ in un momento per lei delicato, dopo il presunto tradimento dell’allenatore e la conclusione di un rapporto durato quattro anni. Sul social la giornalista ha voluto lanciare anche una critica a Vanessa Incontrada, che è co-conduttrice del programma e che in passato è stata vittima di body-shaming da parte di alcuni media.

Nel post in cui si è scagliata contro ‘Striscia’, la 47enne ha aggiunto: “Una cosa la voglio dire anche a Vanessa Incontrada: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo”.

“Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta”, ha poi sottolineato.

“Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 14/10/2021.